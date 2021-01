Tournai: les travaux de la rue Royale se poursuivent Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Des travaux d'impétrants vont y débuter à partir de ce lundi. © DELFOSSE

Dans le cadre des travaux de la rue Royale, la pose de câbles électriques, le raccordement de gaz et eau et la pose de canalisations sont prévus ces prochains jours. Évidemment, ces manœuvres engendreront certaines perturbations. À commencer par le stationnement interdit à l'endroit du chantier.



Ensuite, dès ce lundi 11 janvier, un sens unique sera mis en place dans le tronçon situé entre le quai Saint Brice et la rue des Campeaux. La circulation sera autorisée dans le sens gare vers centre-ville jusqu'au 22 janvier.



Toujours à partir de ce lundi 11 janvier, le trottoir sera ouvert à la rue des Campeaux pour la pose de canalisation, traversée en demi-chaussée. Il sera interdit de se stationner à cet endroit jusqu'au 30 janvier.