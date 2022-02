Financés principalement par des fonds européens et wallons ainsi que par la Ville de Tournai, les travaux du Carré Janson avancent malgré un peu de retard. "r", précise Philippe Robert, échevin responsable des projets européens.

Pour rappel, le site des Anciens Prêtres deviendra dans deux ans le Carré Janson. Un espace qui accueillera un musée mais aussi un auditorium composé de salles d'expositions, ainsi qu’un restaurant. Une terrasse panoramique sur le toit sera également installée afin d'observer la Cathédrale de Tournai. Par ailleurs, ces travaux sont estimés à plus de quinze millions d’euros.

L'entreprise responsable des travaux a déjà procédé au désamiantage du bâtiment ainsi qu'à la dépollution de la citerne. "A l'heure actuelle, une grue a fait son apparition sur le chantier. Une partie d'un mur a été démolie afin d'accéder à l'intérieur du site et d'y enlever les terres".

Quid des fautes d'orthographe ?

Ces derniers jours, plusieurs citoyens n'ont pas hésité à afficher la fameuse banderole qu'on retrouve à proximité de ces travaux. Et pour cause, cette dernière présente de nombreuses fautes d'orthographe notamment dans le nom du site. Selon la Ville de Tournai, cette bâche a été installée par l'entreprise en charge des travaux et non la commune. Face à de nombreuses interpellations, cette dernière a été retirée afin d'être remplacée.