Dans le cadre de la revitalisation urbaine du Fort Rouge, les travaux d’aménagement de la placette aux Oignons (pavage et pose en béton imprimé) se poursuivent.

Et le chantier se déroule plutôt bien. En effet, l’entreprise annonce qu'elle entamera la phase 4, avec quinze jours d’avance sur son planning initial.

En résumé, la phase 3, relative à la rénovation de la voirie et des trottoirs à la placette aux Oignons - partie comprise entre la rue des Cloches et la rue Piquet - est actuellement en cours et devrait se terminer, comme prévu, le 24 février 2020.

Parallèlement à celle-ci, les travaux du versant nord, compris dans la phase 4, débutent ce lundi 10 février . Ils devraient se poursuivre jusque mi-mai. 35 jours ouvrables de travail sont prévus mais aussi 20 jours de séchage du béton.

Aussi, afin de permettre la mise en œuvre de ces deux phases, les mesures suivantes seront mises en place : la rue de l’Yser restera accessible et la Placette aux Oignons sera bloquée.

La rue Piquet sera quant à elle mise en cul-de-sac et son sens de circulation sera inversé. La circulation sera possible vers la rue Arthur et Egard Hespel pour permettre aux citoyens de se rendre dans les commerces de la rue Piquet. La rue de la Tête d’Argent sera fermée à hauteur des quatre coins St-Jacques. La circulation sera déviée via les rues du Palais St-Jacques et des Bouchers St-Jacques.

Quelques perturbations en matière de circulation et de stationnement sont à prévoir mais ne changeront pas fortement la situation actuelle. Les commerces resteront évidemment accessibles pendant toute la durée de ce chantier.

Pour rappel, les dates renseignées par l’opérateur sont toujours susceptibles de modifications en fonction des conditions climatiques et/ou autres impératifs techniques.