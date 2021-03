Ce mercredi, le supermarché Lidl de la chaussée de Douai a ouvert ses portes après plusieurs mois de reconstruction.



Cette dernière amène plusieurs nouveautés grâce à une surface doublée. Un nouveau concept avec un coin boulangerie, de nouveaux îlots de fruits et légumes, une nouvelle gamme d’articles qui compte plus de 200 nouveautés et un plus grand parking ont vu le jour. “Nous essayons, un peu partout en Belgique, d’avoir un certain assortiment afin de pouvoir offrir une expérience plus agréable pour les clients ainsi que pour les travailleurs. Nous sommes en train de construire et d’agrandir de plus en plus de filiales”, déclare Jeroen Depypere, directeur régional de Lidl.



La clientèle était évidemment au rendez-vous, et ce, en très grand nombre, tout en respectant les règles sanitaires. “Je me doutais que les clients allaient être présents ce matin. Je suis dans ce magasin depuis très longtemps, je connais très bien la clientèle. J’ai pu les rencontrer dans différentes filiales de la région. Les clients de l’ancien magasin avaient hâte que le supermarché ouvre à nouveau. Je pense que cette journée va être un vrai succès”, dévoile Emmanuel Vaillant, manager de la filiale.



Cette reconstruction permet également d’augmenter les emplois en sein du supermarché. Une bonne nouvelle qui ravit Paul-Olivier Delanois, le bourgmestre. “C’est toujours agréable quand on se rend compte que des personnes investissent sur Tournai. Parce que derrière les investissements, il y a de l’emploi. Quand j’apprends que trente-deux personnes travaillent ici, c’est une réelle bonne nouvelle. En plus, alors qu’à l’heure actuelle, on se demande ce qui est essentiel et ce qui ne l’es pas, on sait que l’alimentaire, c’est quelque chose d’essentiel. Il suffit de voir la file qu’il y a ici, à l’ouverture du magasin, c’est très impressionnant”, exprime-t-il.



Un stand de distribution de café et de viennoiseries préparées sur place était également présent sur le parking, afin de marquer le coup et de rendre ce moment un peu plus convivial, tout en tenant compte des règles sanitaires.



La chaîne internationale ne compte pas s’arrêter là. Effectivement, le mois dernier, c’est à Zottegem, en Flandre, qu’un magasin de la chaîne ouvrait ses portes, et selon Jeroen Depypere et Miguel Wicke, manager des ventes, beaucoup d’autres enseignes devraient voir le jour ou être rénovés, dont un autre magasin à Tournai d’ici deux ans.