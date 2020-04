Le marché aux fleurs de Tournai, qui devait avoir lieu ce vendredi 10 avril, a été malheureusement annulé.

Mais, jusqu’au 9 avril, Visit Tournai propose aux internautes (habitants locaux ou touristes) de proposer leur plus belle photo personnelle de Tournai en fleurs (libre cours à leur imagination… du centre-ville jusqu’au fin fond de l’un des 29 villages) au format paysage (horizontal). Cette photo peut avoir été prise ces derniers jours ou lors d’une balade. Toutes les photos seront reprises sur leur site web et les plus jolies/originales seront repartagées sur nos réseaux sociaux. Les participants peuvent également, s’ils le désirent, accompagner leur photo d’un poème, d’un haiku, d’un court texte personnel.

Si les participants ne disposent pas de photos récentes de Tournai en fleurs ou si leur jardin sommeille encore, ils peuvent nous faire part des bricolages ou dessins remplis d’espoir de leurs enfants, mettant en lumière Tournai sous le soleil printanier. Les photos et dessins les plus originaux seront publiés ce vendredi 10 avril sur leur page Facebook officielle, sous forme de grand marché aux fleurs virtuel nouvelle génération 2.0 ! Photos - dessins - bricolages (format paysage/horizontal) sont à envoyer sur : info@visittournai.be avant ce jeudi 9 avril à 20 h.