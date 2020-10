Comme l'explique Sabrina, animatrice à Masure 14, les cinq modules aborderont différents thèmes. "On va notamment évoquer la mise en route et la protection d'un ordinateur mais également un focus sur le codage et la programmation. Nous aurons également un module consacré aux réseaux sociaux." Là, les jeunes seront notamment sensibilisés au réseau social LinkedIn dans la perspective de la recherche d'emploi. Ces modules seront organisés depuis la maison de jeunes dans le courant du mois de novembre. Pour bénéficier de l'ordinateur, les jeunes devront participer au moins à 80% des ateliers, soit quatre sur les cinq proposés.



De son côté, Laetitia Liénard explique que le CPAS va réfléchir à une suite à ce projet. "On frôle les 2 000 bénéficiaires au sein de notre institution. Nous avons énormément de demandes et de plus en plus concernant des ordinateurs. Nous considérons ce genre d'aides pour les étudiants comme un investissement pour leur réussite. Ce projet doit être pris comme un tremplin fondamental, surtout dans une ville comme Tournai avec toutes ses écoles supérieures."



Quand on évoque la fracture numérique, on pense dans un premier temps au public des seniors. Pourtant, cette problématique touche également les plus jeunes qui n'ont pas toujours les moyens pour se doter du matériel adéquat. C'est pour faire face à ce problème que la maison de jeunes Masure 14 et le CPAS de Tournai se sont associés dans le cadre d'un appel à projet intitulé Linking You(th) UP mis en place par la Fondation Roi Baudouin et la Fondation P&V., détaille Johakim Chajia, coordinateur de la maison de jeunes Masure 14. "On a directement saisi l'opportunité qui se présentait à nous. J'ai contacté la présidente du CPAS, Laetitia Liénard, pour lui en parler et tout s'est mis en place rapidement, nous avons introduit notre dossier." Bonne nouvelle quelques semaines plus tard, Masure 14 était sélectionnée.Concrètement, c'est désormais l'équipe du service social du CPAS qui est chargée de déterminer les personnes qui pourront bénéficier de ces ordinateurs portables. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans, en haute école, à l'université ou en formation peuvent ainsi contacter la personne de contact, Amandine Dericq, par téléphone au 069.884.589 ou 0473.581.189 ou encore par mail via amandine.dericq@cpas-tournai.be., souligne Laetitia Liénard.Une fois sélectionnés, les jeunes devront prendre part à différents modules afin de pouvoir récupérer définitivement et gratuitement leur ordinateur portable.confirme Johakim Chajia.