© Maya - DR



L'actualité est plus que jamais marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. Cependant, la misère ne doit pas être mise de côté. Malheureusement, un dramatique fait vient nous rappeler certaines pauvres réalités.En effet, Maya, une jeune femme âgée d'une trentaine d'années, a été trouvée sans vie dehors. Sans domicile fixe, elle est effectivement morte de froid il y a quelques jours.Le froid fait malheureusement sa première victime dans notre pays. Beaucoup de personnes se demandent comment une telle situation est encore possible dans un pays comme la Belgique en 2020. Malheureusement, si des lieux d'accueil existent pour passer la nuit, les femmes ne s'y sentent toujours pas en sécurité. Sans doute faudrait-il ouvrir des endroits qui leur seraient destinés.Des réflexions à se poser pour ne plus devoir partager ce genre de tristes nouvelles...