Tournai : menacé à l'aide d'une arme de poing pour ses objets de valeur Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une personne a été prise à partie ce samedi par des personnes qu'il avait croisé en ville. © GUILLAUME JC

Ce samedi, entre 23h et 23h30, une personne qui se trouvait en ville est passée devant un groupe de plusieurs individus. Deux de ces derniers l'ont alors suivi jusqu'à la chaussée d'Audenarde et l'ont appelé.



Si la victime n'a pas réagi dans un premier temps, elle s'est finalement retournée afin de savoir ce qu'on lui voulait. L'un des individus lui a alors demandé une cigarette mais la victime n'en avait pas. On lui a alors demandé d'attendre avec insistance avant de lui demander ses objets de valeur.



L'individu avait en effet sorti une arme de poing, probablement un pistolet à billes, de la poche de son sweat. La victime, prise de panique, a pris la fuite en courant mais les auteurs l'ont suivi sur quelques mètres. Un claquement de bille s'est alors fait entendre sur un véhicule.



Après quelques mètres, la victime avait heureusement réussi à semer le groupe. Une plainte a été déposée auprès de la zone de police du Tournaisis, les auteurs n'ont pas été interpellés.