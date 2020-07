La ville de Tournai a mis en place la Commission communale consultative pour l’égalité des femmes et des hommes.

En 2019, la Ville de Tournai avait préalablement adhéré à la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Depuis lors, un groupe de travail réunissant des acteurs divers (Vie féminine, les Femmes prévoyantes socialistes, le Mouvement pour l’égalité entre les hommes et les femmes, l’Asbl L’Etape, le Relais social urbain de Tournai, des agents communaux du Service d’aide à l’intégration sociale et de la Direction générale) autour de l’échevine en charge de l’égalité entre hommes et femmes, Coralie Ladavid, avait commencé à élaborer un plan d’actions sur le thème de l’égalité des femmes et des hommes. Ce plan fixait six objectifs principaux, dontla création d’une commission communale consultative de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Afin de s’assurer du travail mis en œuvre pour parvenir à ces objectifs, un suivi régulier et des évaluations continues seront organisées jusqu’en 2022, date de l’évaluation globale du plan d’actions. Ce suivi et ces évaluations permettront d’adapter le plan si nécessaire. A l’issue de l’évaluation finale en 2022, de nouveaux objectifs pourront être fixés afin de poursuivre le travail.

Dans ce cadre, la Commission communale consultative de l’égalité entre les femmes et les hommes joue un rôle important. Si vous êtes une institution, une association travaillant sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes, de violences faites aux femmes et de défense des droits des femmes et vous œuvrez sur le territoire de l’entité de Tournai , la Ville vous invite à rejoindre cette commission communale.

Pour en faire partie, une candidature écrite comprenant une lettre de motivation doit être adressée pour le vendredi 31 juillet au plus tard auprès de la première échevine Coralie Ladavid, en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette candidature doit être transmise soit par courrier postal au n°52, rue Saint-Martin à 7500 Tournai, soit par mail à l’adresse commission.egalite@tournai.be

La ville de Tournai insiste pour que des candidatures féminines et masculines soient proposées, afin d’assurer une parité dans la représentation des institutions et associations qui composeront cette commission qui se réunira au minimum une fois par trimestre.