A la suite de l'installation du cube de Viva for Life, les commerçants de la rue de l’Yser, de la rue des Maux et de la Grand-Place se sentent démunis et impuissants. Face à cette situation, le MR de la cité des Cinq Clochers a souhaité réagir à travers un communiqué. "Le MR de Tournai soutient bien évidemment l’organisation de « Viva for Life » à Tournai. Cette manifestation peut attirer un large public dans notre ville et les images qui seront diffusées à cette occasion en seront une extraordinaire vitrine. Celle-ci doit être bénéfique pour l’ensemble des citoyens de Tournai et de ceux qui y travaillent".

"Force est de constater toutefois que le manque d’information quant à l’accès du public aux différents commerces de la Grand-place, de la rue de l’Yser et de la rue des Maux engendre une baisse importante de leur chiffre d’affaires. Alors que ces commerces ont déjà été fortement impactés par la crise sanitaire, il ne faudrait pas que ces fêtes de fin d’année provoquent de nouvelles difficultés".

Ainsi, le MR de Tournai demande aux autorités communales qu’une information pratique et concrète quant aux modalités d’accès et de stationnement soit donnée dès ce lundi aussi bien via les canaux de communication de la Ville que sur les lieux de l’événement et aux entrées de la ville mais aussi auprès des commerçants concernés et que, si les contraintes d’accès aux commerces perdurent à cause de ce défaut d’informations et impliquent dès lors des conséquences économiques importantes pour les commerces concernés, une indemnité similaire à celle octroyée lors de travaux publics soit prévue et octroyée.