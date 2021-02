Tournai: Natorea, la première herboristerie s'implante en ville Tournai-Ath-Mouscron M.P. Depuis le 3 octobre, l'herboristerie Natorea s'est installée à proximité de la place de Lille. La boutique propose différents produits naturels et bénéfiques pour le bien-être. © M.P.

L'année passée, Géraldine Mathot et Christophe Van De Ponseele se sont lancés dans la création de Natorea. Une période assez difficile pour ouvrir un commerce. Cependant, la crise sanitaire n'a pas fait peur à ces deux herboristes diplômés.



"Natorea est une herboristerie classique. On retrouve des plantes médicinales et des tisanes. On a également du thé bio, des huiles essentielles ou encore du miel. Avec ma collègue, nous n'avons pas tenu compte de la crise. Nous avons terminé nos études et nous avons mis plus d'une année avant de nous lancer. Nous avons constaté qu'à Tournai, il n'y avait pas d'herboristerie à 100 %. C'est pourquoi nous nous sommes décidés en février et nous avons ouvert au mois d'octobre. Nous n'avions pas réalisé l'impact de la crise. Aujourd'hui, nous avons compris les conséquences. Lancer une activité dans ces conditions, c'est un peu difficile mais les Tournaisiens étaient au rendez-vous", déclare le gérant.



Malgré la COVID-19, ces deux passionnés de la nature restent optimistes et souhaitent transmettre leurs connaissances. "Dans notre projet, nous voulons plus que sensibiliser. Nous voulons transmettre un savoir autour de la nature", précise Christophe.



Effectivement, en plus de leur commerce, Géraldine et Christophe ont l'intention de créer des ateliers lorsque la crise sanitaire sera derrière nous. "Les deux étages au-dessus de la boutique seront consacrés à des ateliers pratiques. Nous allons apprendre aux gens à préparer des produits d'herboristerie. Nous allons également expliquer les différences entre les huiles essentielles. Mais, nous comptons aussi proposer des balades natures afin que les gens rencontrent les plantes."



L'aide précieuse de la population



Les réseaux sociaux ainsi que la population ont été d'une grande aide dans la création de Natorea. "Les réseaux sociaux nous aident beaucoup. C'est la seule chose qui nous aide aujourd'hui. Au départ, nous avons fait un crowdfunding, un financement participatif où les gens pouvaient nous aider et cela a cartonné. Depuis, les gens continuent à nous suivre."



Pour le futur, Géraldine et Christophe ont de nombreux projets en tête afin de partager leur passion avec leur clientèle. "Nous avons envie de créer un jardin de plantes médicinales. Au niveau des ateliers, nous aimerions faire venir d'autres formateurs", conclut Christophe.