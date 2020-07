Paul-Olivier Delannois rappelle qu'il s'était fait taper sur les doigts à propos du port du masque.

Le bourgmestre de Tournai a réagi à l'annonce du port du masque obligatoire en certains endroits à partir de demain.

"Dès samedi, le masque sera obligatoire dans les magasins. J’approuve totalement cette décision mais j’ai quand même envie de m’insurger quand on se rappelle que je me suis fait taper sur les doigts par le ministre de l’Intérieur lorsque j’ai souhaité imposer des masques sur les marchés publics. De qui se moque-t-on? J’ai vraiment l’impression qu’on prend les bourgmestres pour des guignols même si dans cette crise, le pouvoir communal a prouvé si besoin en était qu’il était le pouvoir le plus réactif contrairement aux autres niveaux de pouvoir. Cela devient fatigant d’avoir des directives au compte-gouttes."