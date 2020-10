© DELFOSSE

Si de nombreuses personnes vont déplorer la fermeture des établissements Horeca ces prochaines semaines, d'autres ayant l'habitude de se réunir au sein de divers lieux publics pour consommer leurs boissons, souvent alcoolisées, ne verront pas de différence.Si l'on ne s'épanchera pas sur la question de la consommation d'alcool sur la voie publique, on ne peut que malheureusement déplorer l'attitude de certains qui laissent derrière eux un véritable dépotoir. Preuve en est encore récemment dans le square Marie-Louise, que l'on retrouve juste en face du palais de justice de la cité des Cinq Clochers.En effet, ce samedi, des personnes y ont laissé derrière elles un amas de déchets en tout genre. Des canettes de bière abandonnées sur les bancs et dans les buissons ainsi que divers emballages et d'autres masques chirurgicaux. Un véritable scandale.Les autorités communales ont beau tout faire pour rendre la ville plus propre, elles ne peuvent pas non plus être derrière chaque citoyen. On se retrouve ici face à un manque cruel de civisme... et d'éducation.On ne peut en tout cas que souhaiter un bon courage aux ouvriers communaux qui doivent très régulièrement passer derrière ce genre d'individus totalement irrespectueux.