Dès le 3 janvier 2022, les personnes domiciliées à Tournai ou dans un de ses 29 villages auront à leur disposition neuf Points d'apport volontaire (placés et gérés par l'intercommunale Ipalle) destinés aux déchets ménagers résiduels. Chaque responsable de ménage devra choisir en début d'année: soit une ou deux liasses de sacs-poubelle gratuits, soit 11 ou 22 ouvertures de tiroirs à déchets dans un PAV. Beaucoup ont déjà testé et connaissent donc le principe des Points d'apport volontaire où il est possible de déposer gratuitement ses déchets organiques de cuisine.

Dès le début 2022, le réseau va s'enrichir avec la mise en service de neuf conteneurs enterrés destinés à collecter les déchets ménagers résiduels, à savoir des déchets non recyclables jetés dans le sac-poubelle. Accessibles 7 jours sur 7 et de 6h à 22h, ces Points d’apport volontaire ont l’avantage de permettre de se débarrasser à tout moment de ses déchets.

Les habitants ont accès à ces conteneurs installés dans l’espace public au moyen de la carte IPALLE. Si vous disposez encore de l’ancienne carte d’IPALLE (de couleur bleue), il est nécessaire d’obtenir la nouvelle carte (de couleur blanche). Durant l’année 2022, les déchets ménagers résiduels continueront à être évacués par le ramassage hebdomadaire des sacs-poubelles traditionnels estampillés « Ville de Tournai », mais ils pourront aussi être déposés dans ces Points d’Apport Volontaire (PAV).

Depuis de nombreuses années, des sacs-poubelles gratuits sont offerts par la Ville. Désormais, à partir de 2022, vous aurez le choix entre : 11 ou 22 ouvertures « gratuites » dans les Points d’Apport Volontaire de Tournai (en fonction de la composition de ménage – nouvelle possibilité !) valables durant l’année 2022 ou bien, 10 ou 20 sacs-poubelles offerts par la commune (en fonction de la composition de ménage – rien ne change).

Si vous optez pour les 11 ou 22 ouvertures « gratuites » dans les Points d’Apport Volontaire, la Ville de Tournai vous invite le cas échéant à prendre votre nouvelle carte d’accès dès janvier 2022 en vous rendant au recyparc Ipalle ou en contactant Ipalle.7

Voici l’adresse des différents sites des Points d’Apport Volontaire dans le centre de Tournai : avenue Bozière; quai du Luchet d’Antoing ; quai Sakharov (ouverture prochainement); quai Taille-Pierres ; rue de la Madeleine ; rue des Bergers ; rue du Louvre ; rue Frinoise ; rue Hippolyte Boulenger.