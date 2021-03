Depuis 1996, le Service P.O.S.E. (Prestation, Orientation, Suivi et Encadrement) existe et encadre de nombreux prestataires. Au fil des années, de plus en plus de personnes condamnées par le tribunal correctionnel de Tournai ou les services de police, sont encadrées afin de prester leur peine de travail pouvant aller de 80 à 120 heures. Généralement, 150 à 180 dossiers sont ouverts par an afin d'orienter et de suivre ce public., déclare Marie Dubrunfaut, responsable du Service P.O.S.E.

En collaboration avec la Maison de Justice de Tournai, ce service permet d'encadrer les prestataires et d'éviter toute rupture sociale. "Nous voulons valoriser la personne et ce qu'elle peut apporter à la société. Ce que nous recherchons, c'est que ces heures de travail aient un sens et que cela évite les risques de récidive. Au fil des années, nous n'avons pas beaucoup de personnes qui repassent dans notre service. D'ailleurs, grâce à nos chiffres, la Ville de Tournai est souvent félicitée pour la réactivité et la gestion rapide des dossiers. Une autre mission est de toujours chercher de nouveaux partenaires car, nous souhaitons offrir plusieurs types de prestations".



Les lieux où peuvent travailler les personnes sont assez diversifiés. Le Service P.O.S.E est en partenariat avec des services ouvriers techniques, des services administratifs ou encore des services d'accueil. Au total, c'est un peu près 60 équipes qui collaborent avec le service de la Ville de Tournai. "Il faut que les lieux qui autorisent les prestataires soient soit, des institutions publiques soit, des ASBL. Nous avons une grande demande pour les lieux de week-end parce que, certaines personnes doivent déjà travailler durant la semaine", précise la responsable.



Le Service P.O.S.E travaille principalement avec Tournai centre, les villages du grand Tournai mais également avec les entités de Rumes, d'Antoing ou de Brunehaut. Il s'étend aussi pour les personnes qui résident dans les communes de Mont-de-L'Enclus et de Celles. "Tous les prestataires ne savent pas se déplacer, l'idée est donc de pouvoir les mettre dans de bonnes conditions afin qu'ils prestent leurs heures de travail".

Tout au long de la prestation, un lien humain se crée entre les responsables du service et les prestataires afin que ceux-ci s'épanouissent pendant ces quelques heures de travail.ajoute Marie DubrunfautPour l'instant, le Service P.O.S.E. fonctionne toujours de manière individuelle. Mais, ce système risque d'évoluer dans le temps., conclut la responsable du projet P.O.S.E.