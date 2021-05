"Je suis passionnée par les animaux et surtout les chevaux. Cependant, de fil en aiguille, j'ai commencé à dessiner d'autres animaux, des paysages ou encore des portraits. Les animaux et la nature sont des éléments qui me représentent et pour lesquels j'ai de l'inspiration. Je touche donc un peu à tout avec mon crayon. Vers 2017, cette passion est devenue concrète. J'ai alors lancé une page Instagram Draw by Eleea sur laquelle j'avais envie de partager mes dessins, avoir des avis mais également pour avoir des interactions avec les autres artistes. Grâce aux réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes osent partager leurs œuvres", déclare Eleea.

Avec ces magnifiques représentations, Eleea n'a jamais pris de cours de dessin et n'a pas voulu entreprendre des études dans ce domaine.

"Je suis autodidacte et je préfère que le dessin reste une passion et non un métier. De plus, pour moi, c'est difficile de se faire connaître et l'avenir est tellement incertain dans ce milieu. Je fais actuellement des études pour enseigner les sciences et j'apprécie énormément. Bien évidemment, au niveau de mes dessins, je travaille toujours sur base d'une photo pour être la plus précise possible surtout pour les portraits. Au fil du temps, j'ai beaucoup évolué, je fais beaucoup plus de traits et je me concentre davantage sur les détails. Au début, je n'osais pas les montrer au grand public car je n'étais pas satisfaite de mon travail. Désormais, j'ai beaucoup de retours positifs."

Généralement, Eleea a besoin de calme pour réaliser ses œuvres, il est donc hors de question pour elle, d'entreprendre un dessin dans un climat de stress ou de tension. Bien que le dessin soit sa principale passion, la jeune femme compte bien se lancer dans d'autres aventures.

"Fréquemment, avant je dormir, je dessine. Cela permet de m'apaiser, je me sens bien et cela me coupe réellement du monde. A mon avis, je vais me lancer dans la peinture et je souhaiterais aussi réaliser de plus grands formats. J'avais l'occasion d'exposer mes dessins à Tournai mais avec la crise sanitaire, l'événement a été reporté. J'espère pourvoir rapidement, exposer et partager ma passion", conclut Eleea Balaban.

Âgée, aujourd'hui de 20 ans, Eleea Balaban a toujours dessiné. En général, la jeune femme représente des animaux et le plus souvent, des chevaux.