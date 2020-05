Tournai: pas de retour complet des enfants à l'école avant le 8 juin © BELGA Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

L'annonce a été faite par l'échevin de l'Enseignement, Jean-François Letulle. Ce 2 juin sera synonyme de rentrée des classes pour les enfants des maternelles. Du moins, en théorie. En effet, dans certaines communes, il en sera autrement.



À Tournai, l'échevin de l'Enseignement communal, Jean-François Letulle (Ecolo), s'est rapidement voulu clair. Le retour complet des enfants à l'école ne se fera pas avant le 8 juin prochain, au plus tôt.



"Nous souhaitons analyser la situation sereinement, le Pouvoir Organisateur n'étant pas encore ce jeudi matin en possession de la circulaire et, dans le même ordre d'idées, les directives de l'ONE, par rapport au nouveau protocole d'entretiens et de désinfection des classes, ne sont pas encore connues. Nous souhaitons avancer de façon ordonnée et réfléchie !"



Rien ne change donc pour l'instant pour les écoles communales de la cité des Cinq Clochers.