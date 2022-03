L'édition 2022 du Carnaval de Tournai devait normalement se tenir ce week-end. Face à l’incertitude quant à l’évolution de la situation sanitaire, il avait été décidé de reporter les festivités à l'été, du 16 au 18 septembre. Malgré tout, il semblerait que certaines confréries tiennent à célébrer l'événement en se réunissant en ville ces 25, 26 et 27 mars.

Tout au long de ce week-end et particulièrement ce samedi, elles souhaitent déambuler au sein de la Cité des Cinq Clochers tout en profitant des différents commerces de l'Horeca et des bistrots.

Un message préventif

Sans arrêté de police et suite au drame survenu à Strépy, les autorités communales et principalement le bourgmestre de Tournai, souhaitent adresser un message clair et appellent à la responsabilité de chacun.

Et pour cause, les Belges sont loin d'avoir oublié la tragédie de dimanche dernier, une voiture avait foncé dans la foule qui s’était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles. Roulant à vive allure, le véhicule avec deux individus à son bord, avait causé de nombreux blessés ainsi que six morts.

"Je souhaite que des confréries déambulent avec prudence sur la voie publique. Aucun dispositif n'a été mis en place et je ne tolérai pas qu'un accident se produise", précise le mayeur. "Les services de police ont bien entendu été sensibilisés", conclut Paul-Olivier Delannois.