© DELFOSSE

© DELFOSSE

Si le port du masque est obligatoire en intramuros au sein de la cité des Cinq Clochers, il l'est également aux endroits de rassemblements. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois restera attentif au bon respect de cette mesure. D'autant plus que le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, vient de demander aux différentes autorités communales hainuyères de rester particulièrement attentives à cela.Et parmi les lieux de rassemblements à Tournai, on compte le skatepark. Un endroit fortement fréquenté où la mesure du port du masque n'est pas systématiquement bien respectée., nous confirme le bourgmestre.Histoire de bien rappeler la mesure, le bourgmestre a immédiatement fait remettre des panneaux informant de l'obligation du port du masque aux alentours du skatepark.Il faudra impérativement respecter cette obligation, sans quoi Paul-Olivier Delannois prendra d'autres mesures plus radicales.