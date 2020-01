Pour répondre aux besoins d’un public particulier, les personnes sourdes et malentendantes, l’Office du Tourisme met sur pied depuis deux ans des visites guidées en langue des signes.

Un vrai succès qui confirme le besoin d’adapter ce genre d’activités à différents publics cibles, ce que compte continuer l’équipe du Tourisme sur le long terme.

Grâce à une collaboration de l’Office du Tourisme, du CCPH (Conseil Consultatif de la Personne Handicapée) et de l’Association des Guides, Tournai devient l’une des premières villes de Wallonie à pérenniser les visites guidées mixtes, pour personnes entendantes et malentendantes.

Ces rencontres permettent aux familles de découvrir, dans des conditions idéales, un haut lieu culturel de la Cité des 5 Clochers et sont animées par Sébastien Brusselmans, guide sourd reconnu par le Commissariat général au Tourisme, et Lucia Russo, membre de l’Association des guides de Tournai.

Les premières visites guidées ont été organisées durant l’été 2018 : Sébastien Brusselmans avait partagé durant deux heures l’histoire de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai et de son quartier. © O.T.T

Sébastien Brusselmans a lui-même créé le signe « Wallonie picarde » car celui-ci n’existait pas dans la langue des signes. Désormais, un W et le signe Pi avec un mouvement qui définit la situation géographique symbolise la Wallonie picarde. Une invention indispensable pour les prochaines visites guidées de Sébastien, au cœur de la Cité des 5 Clochers !

Pour cette nouvelle année, deux autres thématiques seront abordées : l’Escaut, et le musée d’Histoire naturelle et Vivarium, ainsi que sa toute nouvelle serre à papillons. Si la première visite correspondra aux attentes d’un public amateur d’histoire et de patrimoine, la deuxième fera le bonheur des familles de par son côté ludique et insolite.

L’ESCAUT AU FIL DU TEMPS

Tout au long de l’histoire de Tournai, l’Escaut a joué un rôle fondamental. Il traverse le cœur historique de la ville et tisse avec ses habitants un ensemble de liens réciproques. Saviez-vous que Tournai s’était développée au croisement du fleuve et de deux voies romaines durant le premier siècle de notre ère ? Les deux guides Sébastien et Lucia évoqueront les anecdotes et l’histoire de ce fleuve incontournable du paysage tournaisien, qui a connu bien des transformations au fil des siècles.

Dimanches 1/03 et 5/04 à 14h30

Rendez-vous à l’Office du Tourisme (place Paul-Emile Janson 1 à Tournai). 5 €/personne (gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés). Inscriptions et paiements obligatoires (et au préalable) à l'Office du Tourisme (0032 69 22 20 45 ou info@visittournai.be ), nombre de places limité

LE TOUR DU MONDE DES ANIMAUX EN 90 MINUTES

Les participants découvriront le plus ancien muséum du pays ! Depuis sa création, le musée d’Histoire Naturelle de Tournai a acquis des milliers d’espèces animales du monde entier, se dotant ainsi d’une des plus prestigieuses collections du pays. Cette visite ludique et familiale dévoilera d’incroyables animaux vivants ou naturalisés, comme le premier éléphant arrivé en Belgique en 1839, ainsi que le nouveau jardin et sa serre à papillons aux couleurs éclatantes. Un voyage d’émotions à travers les merveilles naturelles du monde animalier.