Le Musée des Beaux-Arts de Tournai expose une multitude de peintures, dessins et sculptures datant du 19e siècle. Conçu par Victor Horta, le musée représente donc un ensemble patrimonial exceptionnel non seulement de par son architecture mais aussi de par la qualité de ses collections. Toutefois, le célèbre bâtiment fait aujourd'hui polémique sur les réseaux sociaux. Et pour cause, après la Cathédrale et le Pont des Trous, c'est au tour du Musée des Beaux-Arts à faire peau neuve. Effectivement, le projet d'extension et de rénovation du Musée a été décerné au bureau d'architectes bruxellois de Xaveer De Geyter.

Cependant, plusieurs associations ont lancé une pétition en ligne nommée, Contre l'enlaidissement du Musée des Beaux-Arts de Tournai, afin que ce projet soit abandonné. Pour ces derniers et entre autres La Table Ronde de l'Architecture, le projet d’extension du musée destiné à en doubler la superficie est résolument moderniste-mondialisée. Une annexe imaginée par les architectes est notamment entièrement faite d’acier, de verre ou encore de béton.

"Elle sera aussi flanquée d’une tour parrallélipédique recouverte, semble-t-il d’après les esquisses des architectes, d’un voile métallique grisâtre de sinistre aspect. Entretenir le patrimoine est pourtant essentiel. Par contre, profiter de cette occasion pour en altérer l’architecture et construire des extensions sans goût et sans respect du lieu où elles s’imposent nous semble fautif. Une fois encore, c’est un camouflet infligé à l’art, à l’architecture et à la culture historique en Belgique", expliquent les trois associations.

La Table Ronde de l'Architecture a également fait appel à une voix experte, Michèle Goslar, historienne chevronnée et spécialiste de l'œuvre de Victor Horta. Cette dernière demande et implore que le projet moderniste qui devrait saccager la beauté et l'intelligence fonctionnelle du bâtiment soit abandonné.

"Horta a construit le Musée des Beaux-Arts intelligemment pour que la clarté extérieure pénètre dans le bâtiment. Si vous mettez une annexe à côté, le Musée est écrasé, mort, ils peuvent fermer le musée, cela ne sert plus à rien", s'exclame Michèle Goslar dans une vidéo.

A ce jour, de nombreux conservateurs ont déjà pris la peine de signer la pétition. Au total, 458 signatures ont été enregistrées pour que ce projet n'aboutisse pas. Pour le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, les associations qui ont lancé cette pétition n'aiment absolument pas la Ville de Tournai.

"Depuis l'histoire du Pont des Trous, ce sont toujours les mêmes personnes qui pensent qu'à leur nombril. Elles peuvent faire toutes les pétitions qu'elles veulent, cela ne va pas m'empêcher de dormir et je continuerai à soutenir le projet."