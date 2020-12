Laurence Barbaix, échevine des Travaux de Tournai, indique que plusieurs chantiers vont avoir lieu dans l’entité.

Ainsi, le 4 janvier, la firme Dufour procèdera à des travaux de grutage à hauteur du numéro 27 du hameau du Fourcroix à Blandain. La circulation sera interdite entre le hameau du Fourcroix et le hameau du Ruage. La signalisation adéquate sera placée.

Du 5 janvier au 5 février, la firme Platteau procèdera, pour le compte de VOO, à des travaux de pose de gaines de fibre optique aux rues du Canon, des Grinques et des Abliaux à Vaulx.

Des perturbations en matière de circulation et de stationnement sont à prévoir pendant toute la durée de ce chantier. La signalisation adéquate sera placée.

Jusqu’au 30 avril, des travaux de raccordement des refoulements de la station de pompage seront menés à Ramegnies-Chin, Rivage des Vanneaux. Le passage des piétons sera en tout temps sécurisé. Il y aura interdiction de stationner sur la zone de chantier, interdiction de la circulation dans le Rivage des Vanneaux entre la dernière maison et le Ravel, signalisation de la voie sans issue à l’entrée du Rivage des Vanneaux et limitation de la vitesse à 30 km/h à partir du début de la rue jusqu’à la fin des travaux. Une déviation pour les cyclistes sera mise en place durant la période des travaux et ce via le Ravel en direction de Tournai, le passage de la passerelle de l’écluse de Kain et le Ravel en direction de Pecq (rive droite) permettant alors aux cyclistes de rejoindre Ramegnies-Chin.

Dans le cadre de travaux de pose de télécoms chaussée de Bruxelles (à hauteur du rond-point) à Tournai du 11 au 22 janvier (hors intempéries), le stationnement sera interdit des deux côtés de la voirie à 20 m de part et d’autre du chantier. Le passage des piétons sera en tout temps sécurisé. Aucune fermeture complète de voirie ne sera tolérée et la circulation se fera sur une bande

Dans le cadre de travaux de pose d’égouttage et de deux stations de pompage rue du Château d’Ere à Ere et rue des Carrières à Tournai, du 4 janvier au 30 avril, le stationnement sera interdit des deux côtés de la voirie sur 20 m de part et d’autre du chantier. Le passage des piétons sera en tout temps sécurisé. Des déviations seront mises en place. Les rues en travaux seront barrées (mais accessibles aux riverains selon la possibilité et l’avancement du chantier) au niveau des carrefours formés par les rues Général Piron et Pont à Rieu à Saint-Maur, Carrières et Moissons, Carrières et Vieux Chemin d’Ere, Carrières et hameau de Barges (3 dessertes), des Pères, Eglise Saint-Amand et Willemeau, Wisempierre au niveau des chemins de remembrement de la ferme du Beau Regard et du Paradis des Chevaux. Les déviations mises en place tiennent également compte des lignes de bus.