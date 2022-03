Suite à un changement de procédure au niveau de la Ville, les riverains de Jauchelle à Béclers n'ont pu être prévenus à temps du changement dans le cadre des travaux de leur rue. En effet, dans le cadre du chantier de pose de conduites d’eau en trottoir et voirie entamé le 7 mars à la rue Jauchelle, à Béclers, avec une fermeture de la route, excepté circulation locale a du finalement être envisagée. Pour rappel, ces travaux dureront 100 jours ouvrables.

Mardi 15 mars entre 7h et 19h, une grue sera installée à hauteur des numéros 12 et 13 de la rue Haudion à Lamain. La circulation sera interdite et une déviation sera mise en place à hauteur des carrefours formés avec la rue René Lefebvre/le chemin de Marquain et les rues des Morts/Louis Pion.

Dans le cadre des travaux de rénovation des toitures de l’IPES, la firme Monument Hainaut procédera dès lundi à la dépose de la toiture provisoire le long de la façade sise rue des Petits Récollets à Tournai. Le chantier s’effectuera en deux phases :

La phase 1 débutera le lundi 14 mars au vendredi 18 mars. Elle consistera au démontage de la couverture en tôle surplombant les échafaudages au moyen d’une grue. La rue des Récollets sera fermée à la circulation à son carrefour formé avec la rue Sainte-Catherine. Une déviation sera installée via la voie située à l’arrière de l’ancien café des Etats-Unis.

La phase 2 commencera le 21 mars au vendredi 25 mars, durant laquelle, un démontage des échafaudages le long de la façade de l’école, rue des Petits Récollet sera effectué. Le travail sera réalisé en demi-voirie.

Les travaux se poursuivent à la Rue Royale et plateau de la gare. ORES et la SWDE poseront en accotement et sur la bande bus au boulevard des Nerviens jusqu'au 21 mars. L'aménagement de la rue Royale nécessitera la fermeture en demi-carrefour de la zone Jardins/Becquerelle jusqu'à nouvel ordre. La circulation sera laissée libre dans le sens rue de l'Epinette - quai Dumon.