En ce début mai, les travaux se poursuivent au sein de la Cité des Cinq Clochers. Entre le 2 et 27 mai, des travaux d'aménagement seront réalisés à hauteur du numéro 48 de la rue Mullier, à Tournai. Le chantier s'effectuera en demi-voirie avec circulation en alternance sur une bande. La signalisation adéquate sera placée. Les dates renseignées par l’opérateur sont susceptibles de modifications en fonction des conditions climatiques et/ou autres impératifs techniques. Consciente des désagréments que peuvent occasionner ces travaux, la Ville de Tournai mettra tout en œuvre pour s’assurer de la sécurité et du confort des citoyens.

Dès ce lundi et cela jusqu'au 6 juin, des travaux d'installation de bornes seront réalisés à la rue du Marché au Jambon, à Tournai. Le travail nécessitera une fermeture de voirie sauf riverains et services de secours.

Blandain aussi impacté

Du 2 au 6 mai 2022, des travaux d'égouttage seront réalisés à hauteur du numéro 22 de la rue des Maux, à Tournai. Le travail s'effectuera en demi-voirie et accotement avec route barrée limitée aux TEC et aux poids-lourds.

Des travaux de renouvellement de voie ferrée (passage à niveau 10 de la ligne 94B) seront réalisés hameau du Molinel, à Blandain (côté français), du 2 mai au 25 juin. Le travail nécessitera une fermeture du passage entre 21h et 7h et l'installation d'une déviation aux carrefours formés avec la chaussée de Lille et la rue des Chartreux ainsi que la rue du Poteau et le hameau des Petits Empires.