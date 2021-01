Avec Pokeloa, les plats hawaïens débarquent à Tournai ! Tournai-Ath-Mouscron M.P. Un nouveau restaurant aux spécialités hawaïennes s'est installé au pied du Beffroi. Un établissement original qui propose des Pokebowls équilibrés et aux goûts variés © M.P.

La Cité des Cinq Clochers accueille, depuis peu de temps, un restaurant hawaïen à la rue des Chapeliers. L'équipe de Pokeloa propose à sa clientèle des Pokebowls de différentes tailles et selon les goûts de chacun.



"Tournai est ma ville depuis toujours. Je trouvais cela intéressant de s'installer ici. De plus, je me suis vite décidé pour ouvrir car il n'y a pas de restaurant comme celui-ci dans notre région. Nous proposons deux tailles de Pokebowls. L'une est classique et l'autre est XL. Ce sont donc des bols de riz avec trois à cinq fruits ou légumes. Il y a également la protéine, que nous mettons au-dessus ainsi qu'une sauce. Pour l'instant, ce sont des bases de riz. Peut-être que plus tard, nous ferons des bols à base de carottes ou de quinoa", déclare Florent Leseultre, le gérant de Pokeloa.



Ouvrir un restaurant hawaïen est un concept plus qu'original qui permet de se nourrir avec des aliments divers et sains. C'était un choix bien réfléchi pour le responsable. "Cela fait un an que j'ai repris le sport avec ma copine. À chaque fois, qu'on n'était pas chez nous, on ne savait pas quoi manger pour ne pas casser notre diète. Il y a beaucoup de Quick et de McDo mais pas de fast-foods sains. Du coup, on a voulu se lancer là-dedans. Pokeloa propose des plats sains et équilibrés. Avec un Pokebowl, on est bon pour le reste de la journée", ajoute Florent.



Une ouverture pendant la pandémie



Malgré la crise sanitaire, l'équipe de Pokeloa n'a pas eu peur de se lancer dans cette nouvelle aventure. "Au début, quand nous avons voulu entamer le projet du restaurant, nous ne pensions pas que la crise sanitaire allait durer aussi longtemps. Mais, nous nous sommes lancés et nous verrons bien à l'avenir."



À côté de cela, l'équipe de Pokeloa reste active sur les réseaux sociaux afin de faire découvrir leur établissement et leurs plats. "Nous essayons de faire de belles photos sur Facebook et sur Instagram. Nous demandons aux gens de partager leurs photos de nos plats. Les réseaux sociaux nous aident beaucoup. Grâce à eux, nous avons annoncé notre arrivée et maintenant, nous avons les retours de nos clients. Comme cela, nous savons ce qu'il faut changer ou améliorer", précise Florent.



À l'heure actuelle, les Tournaisiens sont très heureux de découvrir ce nouveau restaurant hawaïen et sont ravis de pouvoir savourer cette nourriture atypique. Si vous souhaitez déguster des plats sains et diversifiés, vous y serez les bienvenus !