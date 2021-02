Tournai: deux violents coups de couteau pour se défendre Tournai-Ath-Mouscron M.P. Dernièrement, un homme comparaissait devant le tribunal correctionnel de Tournai à la suite d'une tentative de meurtre à l'égard d'une connaissance © M.P.

C'est une histoire assez surprenante et violente qui s'est déroulée l'année dernière à Tournai. Durant le mois de mai, Joseph (prénom d'emprunt) surveillait l'appartement d'un ami, parti chercher de l'argent au distributeur. Cet ami avait peur qu'un certain Louis (prénom d'emprunt) ainsi que sa compagne volent des affaires importantes chez lui.



Cependant, l'histoire a très vite dégénéré et a pris une tournure aggravante. Louis, muni d'un tournevis dans la main gauche et d'un spray dans la poche, se serait emporté et aurait accusé Joseph d'avoir une relation avec sa femme. "Il m'accusait d'avoir une liaison avec sa femme. Il m'a donné deux coups de poing à l'épaule dans le couloir de l'appartement. Je ne pouvais pas m'enfuir car je devais protéger l'appartement du vol. J'ai alors donné deux coups de couteau car, il m'insultait. Il disait aussi que je n'étais pas un homme et il me frappait. C'était un moyen de me défendre et de me protéger. Il s'est enfui par la fenêtre tout en continuant de m'insulter. Il est ensuite revenu pour casser la fenêtre" déclare, Joseph, le prévenu.



Effectivement, le prévenu se serait défendu de manière assez violente, puisqu'il a donné un coup de couteau au niveau de la gorge et un autre en bas de l'estomac. Cependant, Louis ne semble pas avoir la même version des faits et accuse le prévenu. "C'est faux, je ne l'ai jamais menacé. Je souhaitais simplement discuter et avoir une explication avec lui car il avait un comportement inapproprié avec ma femme. Lui, il voulait juste me tuer", précise la victime.



Selon le représentant du ministère public, il faut croire la version de la victime et non celle de Joseph. "Les coups portés ne sont pas des coups de couteau donnés pour se défendre ou pour se protéger. Ce sont deux coups donnés pour tuer".



À la suite de ces coups violents, le prévenu a appelé les policiers pour signaler une altercation mais en précisant qu'il n'y avait aucun blessé. Joseph s'est très vite rendu au bureau de police en abandonnant le fameux couteau dans un buisson...



Le représentant du ministère public requiert une peine d'emprisonnement de neuf ans. Le jugement sera prononcé le 25 février.