Tournai: pour se protéger, il sort un câble et une arme à feu Tournai-Ath-Mouscron M.P.

Ce jeudi, Léon (prénom d'emprunt) était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tournai où il devait se justifier suite à des actes qu'il aurait commis durant le mois de mars 2018. On lui reproche en effet des menaces par gestes à l'aide d'une arme blanche et un pistolet contenant huit munitions à blanc. Alors qu'il souhaitait partir avec son véhicule en compagnie d'un ami, un groupe d'individus se trouvait juste devant sa voiture. Les personnes ne se déplaçant pas, le conducteur est alors sorti du véhicule avec un gros câble pouvant servir de matraque. Celui-ci ayant consommé de l'alcool se considérait tout de même comme "conscient" lors des faits.



"J'ai sorti le câble pour les effrayer et pour me protéger. C'était pour ma sécurité. Je voulais demander aux personnes de s'écarter mais cela s'est envenimé", déclare le prévenu.



Ce dernier signale avoir gardé le câble le long de sa jambe et n'a pas voulu s'attaquer aux personnes présentes. Cependant, selon une personne appartenant à la partie civile, le prévenu aurait assuré vouloir sortir une autre arme de son coffre. Le groupe d'individus se serait mis autour de l'ami de Léon et face à cette situation, le prévenu aurait très vite perdu pied. "Il a alors sorti la seconde arme de son coffre", confiera un membre du groupe. Toujours selon un témoignage, le prévenu aurait déclaré : "je vais vous butter". Cependant, Léon ne se rappelle pas avoir affirmé cela. En sortant l'arme à feu et en menaçant ces personnes, le prévenu est revenu à la réalité. "Je me suis rendu compte de mon erreur mais, c'était trop tard."



À la barre, le prévenu a assuré être conscient des faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, il ne se souvient pas de certaines paroles qu'il aurait prononcé. Le représentant du Ministère Public a requis une peine de travail contre le prévenu qui ne possède pas de casier judiciaire. Le jugement sera prononcé le 11 février.