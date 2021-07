Laetitia Comblez prouve avec ses actions que les personnes sont encore dotées de sensibilité et de générosité. Il y a plusieurs années, elle a fait la connaissance de Jonathan dont elle était la voisine, un jeune homme dont le parcours de vie est assez douloureux et sombre. Malgré ses difficultés, il a décidé de se battre et de remonter la pente même si le chemin risque d'être parsemé d'embûches. Habitant la région de Tournai, Jonathan est actuellement hospitalisé pour surmonter ses problèmes et espère très bientôt retourner chez lui. Effectivement, à ce jour, ce battant possède un appartement dans le Tournaisis toutefois, suite à un incident, il se retrouve sans aucun meuble...

"Ma voisine et moi avons décidé de lancer une collecte de fonds pour que Jonathan constate que la société n’est pas aussi mauvaise et que nous avons tous quelque chose à donner. Cette collecte est donc organisée pour remeubler son appartement. La solidarité est importante dans la société actuellement, avec le Covid beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Je pense donc qu’il n’y a rien de mieux que l’entraide, cela permet de créer des liens et de rencontrer des nouvelles personnes", précise Laetitia.

Depuis que la collecte est lancée, Laetitia remarque de nombreux retours positifs et un bon nombre de personnes se proposent afin d'aider Jonathan. Ce dernier est d'ailleurs enchanté de voir à quel point la population est généreuse à son égard.

"Avec cette collecte, nous espérons collecter assez d’argent pour que son appartement soit meublé et décoré à son retour. Et bien entendu, qu'il soit heureux de rentrer chez lui et de dormir dans un lit. S'il devait rentrer aujourd'hui chez lui, cela ne serait malheureusement pas le cas. Avec les généreux dons que nous avons déjà obtenus, il y a moyen de faire de belles choses", conclut Laetitia Comblez.

La collecte de fonds se terminera le 19 juillet prochain, à l'occasion de l'anniversaire de Jonathan. Pour avoir plus d'informations et pour faire un don, veuillez vous rendre sur Facebook: Laëtii Comblez.