Transformer une place de stationnement en un espace vert, ludique, artistique et citoyen pour une journée : c’est la philosophie du mouvement park(ing) day. La Ville de Tournai a décidé d’y prendre part. Partant du constat que la majeure partie d’une ville est allouée à la voiture aux dépens des piétons, cyclistes et espaces verts, le collectif Rebar a lancé en 2005 à San Francisco une initiative ouverte à tous : park(ing) day. Relayé depuis 2010 en France par Dédale, l’événement encourage les citoyens à se réapproprier leur environnement en promouvant la créativité, l’engagement critique, des interactions sociales inédites, le partage et le jeu. Tournai avait décidé de s’inscrire dans cette démarche en 2020 et renouvelle l’expérience en 2021.

Pour une journée, les places de parking deviennent des lieux d’initiatives à la fois originales, créatives et engagées révélant les possibilités offertes par ces espaces, amorçant des changements plus durables et faisant émerger un urbanisme participatif. Les objectifs : favoriser l’émergence de nouvelles formes de participation citoyenne et d’appropriation de l’espace public, sensibiliser les décideurs politiques et les usagers à la place de la nature en ville et à la création d’espaces publics conviviaux, expérimenter des formes originales d’intervention artistique et citoyenne dans l’espace urbain, ouvrir le débat sur la fabrique d’une ville plus écologique, participative et créative. C'est aussi et surtout l'occasion de réfléchir au partage de l'espace public, d'imaginer de nouveaux usages urbains et de formuler des propositions pour la ville de demain !

L’opération a lieu le samedi 18 septembre de 9h à 17h. Les personnes intéressées peuvent remplir le formulaire d’inscription (jusqu’au 10 septembre) sur www.tournai.be/demande-place-parking-day et y expliquer leur projet. "Les projets retenus se verront attribuer une place de parking, indique-t-on à la Ville. Nous nous chargeons de faire le nécessaire auprès des services de police et des services communaux pour les interdictions de stationnement. Le jour J, les occupants s’engagent à payer leur emplacement s’il s’agit d’une place payante et à le nettoyer à la fin de l’événement."

Parmi les animations qui peuvent être proposées, citons une scène ouverte, un potager, une bibliothèque éphémère, un cours de yoga, un jeu géant, une création artistique et une action symbolique.

Infos : 069/33.22.38.