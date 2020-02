Tournai-Ath-Mouscron Tournai: quatre individus maintenus en détention M. Del.

Ils étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants dans le centre de Tournai.



La chambre du conseil de Mons a décidé de maintenir en détention quatre personnes, âgées de 22 à 43 ans et originaire de Kain, de France et de Tunisie, impliquées dans un trafic de stupéfiants.



Ils avaient été interpellés la semaine passée suite à une visite de la police au sein d'un logement situé dans le centre-ville de la cité des Cinq Clochers. En tout, cinq personnes avaient été interpellées et quatre avaient été placées sous mandat d'arrêt après avoir été présentées devant la juge d'instruction Mme Lonfils. Une personne avait quant à elle été complètement relaxée.



Les policiers avaient ainsi retrouvé sur place 242,68 grammes d'héroÏne, 30,37 grammes de cocaïne et la somme de 1 743€.