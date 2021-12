La fin de l’année pointe le bout de son nez. Ainsi, les entreprises de voirie fermeront leurs portes le 23 décembre. D’ici là, elles mettront tout en œuvre pour finaliser certains chantiers. Elles reprendront le travail le 10 janvier. Bien évidemment, des interventions urgentes d’impétrants seront toujours possibles.

Du 13 au 17 décembre, HUBAUT procédera à des travaux de raccordement à l'égout à hauteur du numéro 9 de la rue de l'Arbalète. Le travail nécessitera une fermeture de voirie entre la rue de l'Hôpital Notre-Dame et la rue du Bas Quartier.

Du 14 au 23 décembre, un raccordement en eau sera réalisé par la SWDE à hauteur du numéro 20 de la rue Joseph Honoris, en trottoir et demi-voirie.

La Rue Royale toujours impactée

Au niveau du quai Saint-Brice : pour le compte d’IPALLE, des sondages sont actuellement réalisés afin de connaître l’état de l’égouttage au niveau du quai afin de le remettre à neuf avant le réaménagement du premier tronçon. Le pavage du premier tronçon sera donc entamé en amont de cette zone concernée par l’égouttage; Au niveau du premier tronçon, compris entre le quai Saint-Brice et la rue des Campeaux : le nouvel égouttage (2m de diamètre) a été posé, ainsi que les gaines d’impétrants et les fondations. Le revêtement béton de la piste cyclable a aussi été réalisé. Depuis ce lundi 6 décembre, la société MARIS pose les pavés sur les trottoirs et la voirie. S’ensuivra une période de séchage de 28 jours. La partie du tronçon située près du quai Saint-Brice restera en travaux, comme précisé ci-dessus.