A partir de ce lundi prochain, ORES réalisera d'importants travaux au chemin d'Antoing à Vaulx. Et la circulation sur cet axe important sera évidemment perturbée.

En effet, une firme Platteau posera 1.600 m de conduites de gaz et 215 m de câbles électriques. Le chemin d'Antoing sera donc fermé à la circulation de ce 8 juin jusqu'à fin août, entre le rond-point de l'Orient et l'avenue des Merisiers. Une déviation sera mise en place via la rue de l'Orient et la /rue de la Lys.

Dès le 8 juin également, débuteront plusieurs chantiers d'entretien de voiries à Kain (rue d'Ormont, avenue des Alliés et Pont Bolus) ainsi qu'à Thimougies (rue Saucelle). " Dans un premier temps, l'entreprise procèdera à la mise à niveau de taques durant environ une semaine. S'ensuivront les travaux d'asphaltage et, après un temps de séchage, l'enduisage début juillet", précise l'échevine des Travaux Laurence Barbaix..

Jusqu'au 12 juin, INFRABEL effectue aussi des travaux d'entretien du passage à niveau n°18, situé à la rue Rumez, à Templeuve (à proximité de la rue Crouzet/Ferme Manche).

La circulation est interdite à hauteur du passage à niveau.Une déviation est mise en place et signalée au carrefour formé avec la rue Crouzet en direction de la rue Rumez (ancienne gare) et au carrefour formé avec la rue du Géant Atlas en direction de la rue Rumez.

Le passage à niveau n°22 toujours à la rue Rumez sera, quant à lui, concerné par ces travaux d'entretien du 11 au 19 juin. Une déviation sera mise en place et signalée aux carrefours formés avec la rue de Templeuve et la chaussée de Tournai en direction de la rue d'Allain et la chaussée de Lannoy ainsi qu'aux carrefours formés avec la RN517, les sorties 1 de l'autoroute A17 et la rue de Chauny en direction de la rue de Tournai (RN509).. Prudence donc si vous devez circuler dans ces zones.