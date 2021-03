© D.R.

Ce mercredi après-midi, sur demande du premier substitut Éric Joly, la zone de police du Tournaisis a publié un avis de disparition concernant une dame âgée de 57 ans.Ainsi, ce mercredi 17 mars, sur le coup de 10h, Mme Christiane Maio a quitté le home Saint-Jean, situé à la rue Saint-Jean à Tournai. Depuis ce moment, elle n'a plus donné aucun signe de vie alors qu'elle nécessite des soins médicaux.Christiane Maio est de corpulence normale, pèse environ 70 kg et mesure 1,56 m. Elle a les cheveux courts de couleur noir grisonnant. Elle porte des lunettes rouges.Au moment de sa disparition, Christiane Maio était vêtue d’un jeans bleu, d’une veste à capuche noire et elle avait un sac en bandoulière.Toute personne ayant des informations à son sujet est invitée à prendre contact avec les services de la zone de police du Tournaisis au 069.250.250 ou via le 101.