Du 10 au 28 janvier, Hubaut procèdera à l'aménagement de deux quais de bus en accès PMR à la rue Boucher, à Warchin. Pendant les travaux, la circulation sera rabattue sur une seule bande et la vitesse sera limitée à 30km/h. La même firme entreprendra, jusque fin janvier, des travaux d'égouttage à hauteur des numéros 209A de la rue de Condé, à Béclers, 55 de la rue de Calonne à Chercq et 44 C de la rue le Bas, à Thimougies. TRBA prolonge son chantier d'entretien et de réparation du pont Bolus, à Ramegnies-Chin. Jusque fin janvier, la circulation se fera sur une seule bande, en alternance via le placement de feux tricolores de chantier. Sous le pont, le chemin de halage sera fermé entre le rivage des Vanneaux et le chemin de l'Eau Vive. Jusqu'au 18 février, la même entreprise poursuivra ses travaux de réfection de voirie à la chaussée Romaine, à Tournai. Pour rappel, l'entreprise procède à la réalisation d'un bi-bande en béton.

Du 10 janvier au 28 février, VOO entamera un chantier en trottoir et voirie entre les numéros 10 et 16 de la rue des Puits L'Eau. Jusqu'au 20 janvier environ, des travaux seront réalisés par ORES en trottoir/demi-voirie aux numéros 12 de la rue de l'Yser, à Tournai et 258 B de la chaussée de Saint-Amand, à Chercq. Jusque fin janvier, Ores poursuivra la pose de câbles au quai Sakharov. Un gros chantier de plusieurs mois avec fermeture de voirie est programmé par la SWDE à la rue du Haut Hameau, à Béclers. Un itinéraire de déviation sera installé mais dans la mesure de ses possibilités, la SWDE laissera l’accès aux riverains de cette rue. Proximus poursuivra du 17 janvier au 17 février ses travaux de pose de fibre optique en trottoir et demi-voirie au Vieux Marché au Beurre, à la rue Garnier et à la place Reine Astrid. Jusqu'au 28 février, VOO réalisera aussi des travaux de pose de câbles en trottoir et demi-voirie dans les rues rue Général Piron, Allard l'Olivier, Saint-Eloi et de la Citadelle. Entre le 10 et 28 janvier, la SWDE opèrera entre les numéro 1 et 5b de la rue Crotière à Gaurain.