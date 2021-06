Cet incendie s'est déclenché sur le site communal après la surchauffe d'une cabine à haute tension. Dès lors, les bâtiments communaux ont été privés d'électricité ce lundi.

Toutefois, dès ce mardi 1er, toutes les activités pourront reprendre normalement. Effectivement, l'électricité est de retour suite à la location d'un groupe électrogène. Les bureaux et les ateliers des services techniques seront à nouveau accessibles. Il sera à nouveau possible de joindre les services communaux par téléphone et de se faire remettre les sacs-poubelle prépayés.