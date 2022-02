Le chantier de modernisation de la rue Royale (et du parvis de la gare) se poursuit activement sur le tronçon compris entre la rue du Becquerelle et le quai St-Brice, et plus spécifiquement à hauteur de ce dernier. La phase la plus spectaculaire des travaux effectués actuellement par la société Eurovia pour le compte de l’intercommunale Ipalle concerne le redimensionnement du réseau d’égouttage (soit 1,115 km d’égouts principaux et 2 km de secondaires pour les particuliers). Dont cet ouvrage de 2 m de diamètre (pour ses sections les plus importantes) destiné à remplacer l’ancien pertuis fait de briques et de mortier en milieu de voirie.