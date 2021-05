Par ailleurs lors de son intervention, la police a retrouvé dans la poche du prévenu, le fameux coteau. Ce n'est pas la seule prévention que l'on reproche à Didier. En effet, en octobre 2019, il a frappé à plusieurs reprises son ex-compagne et a même tenté de l'étrangler.



Ce soir-là, une voisine s'est empressée d'appeler les services de police car elle entendait des cris à proximité de chez elle. Une fois au domicile de Didier et de son ex-compagne, les agents ont découvert la victime avec un cordon autour du cou. Lors de son audition, cette dernière a déclaré que Didier l'avait réveillée pendant la nuit afin d'avoir un rapport sexuel. Cependant, son ex-compagne a refusé. Didier s'est alors emporté et a tenté d'étrangler la jeune femme avec le cordon de son sweat-shirt qu'elle portait à ce moment-là. Durant cet événement violent, le prévenu a également porté des coups et a menacé son ex-compagne avec un couteau.



"C'est vrai que j'avais déjà frappé mon ex-compagne à trois reprises mais je ne me souviens plus exactement des dates. A cette époque, j'avais un problème avec la gestion de la violence . Désormais, quand je suis fâché, je vais faire un tour à l'extérieur."



Même si le prévenu ne possède pas d'antécédent judiciaire, le représentant du ministère public requiert une peine d'un an d'emprisonnement.



"Pour les menaces avec le couteau, nous n'avons pas l'audition de son ex-compagne. Rien ne prouve donc que mon client comptait s'en prendre à elle. Pour cette prévention, je sollicite l'acquittement. En ce qui concerne les coups et les violences à l'égard de son ex-compagne, le jour des faits, ils étaient tous les deux sous l'influence de l'alcool. Aujourd'hui, Didier ne consomme plus et a un emploi dans une pizzeria de Tournai. Je sollicite à titre principal une suspension probatoire et à titre subsidiaire un sursis probatoire. Il faut savoir que la relation entre mon client et la jeune femme est désormais apaisée", conclut l'avocat de Didier.



Le jugement sera prononcé le 17 juin.

En juin 2019, l'ex-compagne de Didier (prénom d'emprunt) a appelé en panique les services de police pour avoir été menacée par le prévenu à l'aide d'un couteau. Au moment des faits, la jeune femme se trouvait au domicile de ses amis. Devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai, Didier ne tenait pas la même version., déclare Didier.