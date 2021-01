Tournai: sa terrasse était devenue un vrai dépotoir Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © D.R.

Les dégâts ont causé des dégâts importants à la cuisine du restaurant situé au rez-de-chaussée.



Dernièrement, un arrêté de police a été pris à l'égard d'une habitante de la rue Bourdon Saint-Jacques à Tournai. Cette dernière a été visée par des plaintes du voisinage.



En effet, les voisins ce plaignaient sur le fait que l'habitante entreposait des immondices sur sa terrasse, soit plus précisément sur la toiture de l'immeuble. La police s'est rendue sur place le 11 novembre dernier et a pu constater l'exactitude des faits.



"Le dépôt d'immondices engendre une mauvaise évacuation de l'eau de la toiture et occasionne des infiltrations dans la cuisine du restaurant situé au rez-de-chaussée", expliquent les agents de la zone de police du Tournaisis dans leur rapport.