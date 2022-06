La saison estivale est bientôt lancée et 2022 marquera le grand retour des activités touristiques incontournables dans la découverte de la ville : visites guidées UNESCO, visites guidées des souterrains de la citadelle, petit train touristique, location de vélos ou encore brocantes et marchés. Les nombreuses idées thématiques "plein air" raviront également les amateurs de nature, tandis que les familles ne sont bien évidemment pas oubliées avec l’appli Totemus pour une chasse aux trésors à travers la ville, la réouverture du musée d’Histoire naturelle et sa serre à papillons, ou encore le « Sac à malices » du musée des Beaux-Arts, spécialement conçu pour découvrir le musée de façon ludique et pédagogique en famille.

Des nouveautés en 2022

Dans la salle de projection de l’Office de Tourisme, le public embarquera dans la folle histoire deux fois millénaire de Tournai, l’une des plus vieilles villes de Belgique. Avec ce spectacle audiovisuel riche en animations, illustrations et sons, les participants découvriront les secrets insolites et anecdotes les plus folles de notre surprenante Cité des 5 Clochers ! L’occasion de faire connaissance avec les grands personnages historiques qui ont marqué à jamais l’histoire de notre ville, de l’époque gallo-romaine à nos jours (Childéric, Clovis, Charles Quint, Louis XIV…). Avec "Les Folles Histoires de Tournai", l’Office de Tourisme propose un film historique teinté d’humour et empreint d’originalité. Une réelle expérience cinématographique qui emmènera les visiteurs dans un monde fascinant qu’ils ne pourront quitter qu’en sortant du bâtiment...

Après de longs mois de travaux de rénovation, le musée rouvre ses portes le 1er juillet pour le plus grand bonheur des familles ! Les visiteurs pourront parcourir les différentes salles thématiques exposant de magnifiques animaux naturalisés ainsi que le vivarium où cohabitent reptiles, amphibiens et poissons. Cerise sur le gâteau, ils termineront leur parcours en découvrant l’incroyable serre à papillons exotiques et le jardin scientifique… Une merveilleuse activité familiale !

Du 18 juin au 11 septembre 2022, la triennale d’art contemporain BORDER investit les rues de Tournai pour une balade urbaine à la découverte d’une septantaine de drapeaux d’artistes de la collection Grand Large-Territoire de la pensée et de 4 expositions à TAMAT, au MuFIm (musée de Folklore et des Imaginaires), au musée des Beaux-Arts et dans un lieu rarement ouvert au public : l’immeuble Art Déco Le Carillon, sur la Grand-Place. Au fil de de ce parcours d’expositions, le sens du terme BORDER (frontière) grandit, tantôt intime, tantôt politique, il interroge : comment imagine-t-on une frontière ? Une ligne en pointillés sur une carte ? Un panneau indicateur ? Une porte, un mur, des barbelés… Quelle est son épaisseur ? Est-elle transparente ou opaque ? Invite-t-elle au passage ou est-elle un obstacle ?

Au-delà des représentations physiques, BORDER est aussi une plongée dans les expériences humaines de frontières, les frontières que l’on porte en soi, les récits d’exils et de migrations passés ou actuels. Finalement BORDER est un cri d’espoir. L’espoir qu’il sera possible de "bâtir peu à peu une civilisation commune, fondée sur les deux principes intangibles et inséparables que sont l’universalité des valeurs essentielles et la diversité des expressions culturelles" - Amin Maalouf

Durant tout l’été des activités variées enrichissent et animent les expositions : ateliers artistiques, concerts, expo à hauteur d’enfant, performances, visites thématiques, conférences, nocturne… De belles occasions de découvrir la face BORDER de la ville et de ses musées !