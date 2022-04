Une énième affaire de vente d’héroïne et de cocaïne sur Tournai impliquant des dealers français a été examinée par le tribunal correctionnel. Les faits se passent fin 2021 et les Français, venus d’abord en repérage, avaient profité de l’hospitalité de deux couples rue Guillaume Charlier. Les Français ainsi qu’un Tournaisien comparaissaient détenus. Les autres libres.

Petite cocasserie lorsque le président Moulart appelle les prévenus à la barre quand Rachel (nous avons changé les prénoms) entend le nom de son compagnon, visiblement absent. "Je peux aller le chercher si vous voulez. Il est en face", dit-elle. "Au café ?", demande le président. "Non, dans le parc." Quelques minutes après, le prévenu se présentera.

Dans cette affaire, les choses avaient failli très mal tourner pour un autre prévenu. Thierry, 56 ans, sorte d’intermédiaire entre clients et dealers, avait renseigné une bande rivale, ce que les Français avaient forcément mal pris. Thierry sera même roué de coups, séquestré et embarqué dans le coffre d’une voiture pour finalement être relâché à Froyennes après un voyage en France. Il a quitté la région et vit dans une structure d’accueil dans la Botte du Hainaut. "Suite à ces faits, mon client a quitté le sol tournaisien en laissant toutes ses affaires", a indiqué l’avocat de Thierry, qui est donc à la fois prévenu et partie civile.

Le ministère public a précisé que la zone de police du Tournaisis avait reçu une info le 23 novembre 2021 faisant état de ce trafic. Des vidéos vont alors clairement démontrer les allées et venues des différents protagonistes et plusieurs d’entre eux seront interpellés en flagrant délit. Le ministère public a requis des peines allant de 18 mois à 4 ans de prison.

Les prévenus, pour leur défense, ont demandé pour la plupart du sursis ou une peine assortie de conditions probatoires. Thierry se remet mais n’oubliera jamais ce qui lui est arrivé sur fond de rivalité entre bandes. "Je regrette. Je veux poursuivre mon évolution positive", dira-t-il.

Quant à Pascal, le Tournaisien incarcéré, il aimerait ne plus rechuter. Il était parvenu à se défaire de son addiction aux stupéfiants avant de replonger. "Il a déjà travaillé par le passé et continue d’ailleurs à le faire à la prison", a au passage souligné son avocat. Le jugement sera prononcé le 5 mai.