Il reste à espérer que ce travail qui a pris de longues heures au personnel communal ne soit réduit à néant ou dégradé par des individus peu respectueux du bien public.

Ce sont les ouvriers communaux qui ont procédé à son nettoyage et à sa remise en peinture. “Le résultat est très beau et j’espère qu’il sera apprécié par l’ensemble des Tournaisiens et des touristes”, avance le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.