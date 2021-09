La situation en Afghanistan n’est pas simple pour les citoyens, c’est un euphémisme. Elle l’est d’autant moins pour les femmes et les jeunes filles. De leur côté, les membres de l'ASBL Solidarité Afghanistan Tournaisis (SAT) organisent une brocante le samedi 18 septembre à la Place de l’Évêché de 9 heures à 18 heures. Tous les bénéfices soutiendront un fonds d’urgence. Vous pouvez doublement les aider ! Comment ? En faisant don des objets qui vous encombrent et dont vous n’avez plus l’utilité et en leur rendant visite le 18 septembre.

Il est possible de déposer vos dons à la maison de la culture de Tournai jusqu’au 17 septembre, du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures dans les bacs placés sur le parvis. Les bénéfices constitueront un fonds d’urgence permettant de continuer à payer les professeurs, les employés d’Afghanistan Libre, partenaire historique de Solidarité Afghanistan Tournaisis et de commencer, dès qu’ils le pourront, à venir en aide aux personnes déplacées à Kaboul en provenance des provinces touchées par les combats, en majorité des femmes et des enfants.

"Nous avons reçu de terribles nouvelles des écoles que nous soutenons. Le directeur de l’une d'elles a été tué et l’autre torturé pendant deux jours par les Talibans", précise Madeleine Michaux, présidente de SAT.