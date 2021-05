Trois ans plus tard, Annick est retombée sous le charme de cet homme. Son fils, présent devant le tribunal correctionnel de Tournai, avait vu que sa maman changeait et a par la même occasion, constaté qu'il manquait une importante somme d'argent sur son compte. Au fil des années, l'état de santé d'Annick s'était aggravé. Son compagnon avait donc abusé de sa faiblesse. En trois mois, plus de 100 000 euros ont été retirés sur son compte.



Même si l'ex-compagnon de la victime ne possède pas d'antécédent, le représentant du ministère public requiert une peine de 15 mois d'emprisonnement.



Le jugement sera prononcé le 17 juin.

En 2016, les tourtereaux étaient partis s'installer au Sénégal. Mais très vite, Annick a constaté que son compagnon était surtout avec elle pour son argent et ses biens. La victime a alors pris la sage décision de le quitter.