Tournai : "Son décès a beaucoup marqué les équipes qui l'accompagnaient" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Quentin Ervyn, président du Relais Social Urbain, le déplore: certaines personnes font le choix de ne pas se rendre dans les dispositifs mis en place.

La mort dans la rue de Maya, une jeune femme sans domicile fixe âgée d'une trentaine d'années, a beaucoup marqué les esprits. Dominique Martin, représentante du PTB au conseil communal tournaisien, a interpellé Quentin Ervyn, président du Relais Social Urbain, à propos de ce drame.



"Une jeune femme est morte de froid dans les rues de Tournai, c'est quand même une situation absolument épouvantable et qui ne peut en aucun cas se reproduire. Qu'est-ce qu'on met en place en urgence ? Y a-t-il des solutions de secours ? J'entends bien qu'on ouvre plus de places mais quand aura-t-on la garantie que plus une personne ne devra dormir dans la rue ?"



Comme l'explique Quentin Ervyn, il n'est malheureusement pas possible de garantir une telle chose. "Il faut savoir qu'il y a encore des personnes qui font le choix de ne pas utiliser les dispositifs en place", détaille-t-il. Des personnes qui ne s'y sentent pas toujours en sécurité ou qui ne sont pas à l'aise avec le fait de vivre en collectivité.



"Des gens vont faire le choix de continuer à dormir dans des squats, chez des tiers, dans le fauteuil de quelqu'un qu'ils ont rencontré n'importe où ou encore dans la rue." Quentin Ervyn est évidemment revenu sur le décès de Maya, la jeune SDF qui côtoyait notamment l'abri de jour Brasero. "Son décès a beaucoup marqué les équipes qui accompagnaient cette personne. Malheureusement, cette réalité est celle de toute l'année. Nos équipes au travail dans la rue côtoient toute l'année des personnes qui décèdent de mauvaise santé, de conditions difficiles ou de la précarité. Cette situation est valable en rue mais également dans le mal logement, à Tournai comme dans d'autres grandes vides."



Dominique Martin proposait alors la mise à disposition de chambres d'hôtel pour apporter des solutions supplémentaires. Cependant, l'abri de nuit n'est déjà actuellement pas toujours complet. "Des places y sont effectivement encore disponibles dans le respect des règles sanitaires, confirme le président du Relais Social Urbain. De plus, dix places supplémentaires sont encore disponibles et le CPAS à un dispositif d'urgence afin de répondre à certaines situations. Nous ne sommes pas à un niveau qui nous empêche de travailler convenablement pour l'instant."