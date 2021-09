"Mon client n'a pas de revenus, vit actuellement dans la rue et ne bénéficie pas d'aide. Sans domicile fixe, son frère l'a mis hors du domicile à 16 ans, il ne voit plus son père et sa mère est aujourd'hui décédée. Au vu de cette affaire délicate, je sollicite à titre principal une peine de travail et à titre subsidiaire une peine la plus clémente possible."

Pour le représentant du ministère public, les faits sont sans aucun doute établis. Lors de son audition, Dylan s'était montré agressif et désagréable envers le policier. "Lorsque les agents ont demandé de quoi il vivait, il a claqué des doigts en disant que cela venait du Saint-Esprit. Il n'y a absolument pas de remise en question et de regrets. Je confirme donc la peine des 18 mois d'emprisonnement."

Le jugement sera prononcé le 7 octobre.