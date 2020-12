Tournai soutient les habitants de Bethléem Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La cité des Cinq Clochers est jumelée avec cette ville, lieu emblématique de Noël. © TERALIS

Voilà maintenant de nombreuses années que la Ville de Tournai développe une politique de Solidarité internationale. Depuis 2012, elle est d'ailleurs jumelée avec Bethléem, lieu emblématique de Noël.



En cette période de fêtes, la cité des Cinq Clochers souhaite soutenir encore davantage les habitants de Bethléem, dont les frontières se referment de plus en plus.



Une carte blanche a ainsi été réalisée en ce sens. Elle est signée par le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, la Première échevine en charge de la Solidarité internationale Coralie Ladavid ainsi que par la Commission consultative communale de la Solidarité internationale de la Ville de Tournai.



"Depuis 1948, le conflit israélo-arabe a engendré à la fois des guerres importantes, des souffrances multiples, des humiliations quotidiennes mais aussi des rivalités diplomatiques et des guerres sales, plus petites mais très impactantes, entre les États arabes et Israël. Ce conflit implique également un processus de colonisation de la Palestine qui voit son territoire progressivement diminué et isolé. On assiste dès lors à une division politique et à un morcellement de la Palestine ainsi qu’une gigantesque crise de réfugiés. Il ne s’agit pas de deux camps qui s’engagent dans une confrontation violente à propos d’intérêts ou de programmes divergents mais de l’invasion, par un acteur puissant et armé, du territoire d’un autre peuple afin de l’exploiter, de l’annexer voire de l’éliminer. Il n’existe aucune symétrie, ni de pouvoir, ni de responsabilité.



L’occupation a pris différentes formes, depuis l’arsenal administratif mis en place par l’armée israélienne jusqu’aux routes de contournement réservées, en passant par les centaines de checkpoints et de barrages qui découpent la Cisjordanie en quelque 200 îlots séparés. La situation est grave et requiert un travail quotidien de sensibilisation, mobilisations, accueil, missions, témoignages et partenariats afin de défendre les droits humains en Palestine.



Bethléem : Un peuple derrière un mur…



La Ville de Tournai est jumelée à celle de Bethléem et est donc particulièrement attentive à la situation palestinienne et à celle de Bethléem.



Bethléem, comme les autres villes palestiniennes, subit siège et bouclages réguliers par l’armée israélienne. De telles mesures ont fortement affecté les communautés de la région en termes de moyens d’existence et de revenus mais également en termes de vies humaines.



Le mur érigé, de façon unilatérale, par Israël affecte la population de Bethléem mais aussi de l’ensemble de la Cisjordanie. En isolant des bouts de territoire palestinien, en contrôlant les mouvements des habitants au sein de la Cisjordanie, en annexant des sites religieux et/ou historiques ainsi que des terres, Israël étend son contrôle territorial, politique et idéologique sur la Palestine.



En date du 21 novembre dernier, le Maire de Bethléem, Hanna Hanania, informait la Ville de Tournai de la construction, par le gouvernement israélien et en toute illégalité, d’environ 1 200 unités dans la zone nord de Bethléem. Cette colonie liera plusieurs autres colonies illégales existantes, contribuant ainsi à renforcer la séparation entre Bethléem et Jérusalem. De plus, elle isolera le monastère historique Mar Elias, affectant les pratiques religieuses liées notamment à la procession de Noël.



La Ville de Tournai et les membres de sa Commission consultative communale de solidarité internationale demandent donc aux autorités fédérales de prendre clairement position en faveur du respect des droits des citoyens de Palestine en s’opposant fermement à la colonisation des terres palestiniennes, en conditionnant ses partenariats avec l’État israélien au respect des droits internationaux et à l’arrêt de la colonisation des terres palestiniennes. Enfin, nous appelons de nos vœux la reprise d’un dialogue constructif entre les divers acteurs afin de trouver une solution de paix durable."