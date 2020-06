La mesure entre en vigueur ce 21 juin.

A partir de ce dimanche 21 juin, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits tous les dimanches et jours fériés de 10h à 22h sur la Grand-Place de Tournai, dans la partie comprise entre le Beffroi et la Halle aux Draps.



Cette interdiction, qui sera effective les dimanches et jours fériés jusqu’au 27 septembre, ne s’applique pas aux vélos.