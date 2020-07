Tournai: The Big Summer Tour débarque à la place Reine Astrid (VIDEO) Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © DR

L’événement s’adapte aux nouvelles mesures récemment édictées par le conseil national de sécurité.



Si l’événement a été annulé à Thuin, il a bel et bien été confirmé au sein de la cité des Cinq Clochers. Ainsi, préparez-vous à voir débarquer le plus grand parcours de châteaux gonflables de Belgique au sein de la place Reine Astrid, du 12 au 16 août, de 10h à 19h.



The Big Summer Tour, c’est le nom de l’événement, est donc un parcours gonflable de 38 épreuves étalées sur 340 mètres de long. “La place Reine Astrid nous offre l’occasion d’installer ce parcours en plein cœur de la ville, expliquent Vincent Parissis et Thomas Lallemand, organisateurs de l’événement. La place Reine Astrid nous offre également la possibilité d’effectuer un contrôle efficace des entrées et des sorties.”