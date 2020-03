Tournai: tous les événements annulés ne sont pas automatiquement reportés © DUPUIS Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a tenu à apporter quelques précisions. Avec cette crise sanitaire du Covid-19, nombreux sont les événements à avoir été annulés ou qui le seront dans un futur proche. Si certains ont donné rendez-vous à l'année prochaine à leur public, d'autres annoncent un report un peu plus loin dans l'année. Ce n'est pourtant pas systématiquement le cas comme le précise le bourgmestre de la Cité des Cinq Clochers.



"Une annulation n'est pas synonyme de report, assure-t-il. Il serait impensable d'imaginer que toutes les manifestations annulées puissent être reportées cette année. En effet, il existe déjà des manifestations qui ont lieu habituellement à des dates bien précises et il ne sera pas possible pour nos services communaux et de police d'assumer l'ensemble si tous les organisateurs reportent leur événement."



Paul-Olivier Delannois invite dès lors les différents organisateurs à faire preuve d'une grande prudence dans leur communication. "J'ai vu ça et là par exemple que l'Urban Trail était annoncé en septembre. Je tiens à préciser qu'aucune autorisation n'a été délivrée pour le report de cet événement."



À l'heure d'écrire ces lignes, la seule manifestation qui a été autorisée à être reportée est le carnaval, en accord avec les services de police et la commune. "Pour rappel, pour le carnaval, j'avais anticipé les mesures gouvernementales. On peut donc dire que le carnaval a bénéficié de cette anticipation. Je trouverai également une solution pour le jeu de fer qui devait se dérouler à la Halle aux Draps à la date du report du carnaval."



Il est ainsi impossible de reporter les événements qui ont une incidence sur la présence policière. Cette mesure ne concerne évidemment pas les événements à caractère plus familial comme les repas d'associations.