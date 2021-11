Movember, l’association de "Mo", moustache et de “ november ” en anglais, se bat pour la santé masculine. Cette campagne aujourd’hui internationale est à l’initiative de rockstars australiens. En 2003, ceux-ci partent du constat que les hommes se soucient moins de leur état physique et mental que les femmes. Le défi est alors lancé ! Durant un mois, ils se laissent pousser la moustache et invitent le monde entier à faire de même. Éparse, bancale, qui pique, épique ou fausse, peu importe le type de "Mo" que vous arborez, votre visage sera synonyme d’un soutien symbolique.

L’objectif de cette opération, en plus d’attirer l’attention et de lever des fonds pour la recherche, est d’oser discuter de certaines pathologies comme le cancer de la prostate ou des testicules qui demeurent encore taboues. Ce dimanche 7 novembre, le Chwapi, en collaboration avec le Relais pour la Vie, organise “ une journée au poil ” afin de soutenir la cause.